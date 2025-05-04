يائير جولان: جنود الاحتياط ينهارون تحت العبء

قال زعيم حزب "الديموقراطيين" الإسرائيلي يائير جولان، إن جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي "ينهارون تحت العبء".

وأضاف جولان، في تصريحات له اليوم الأحد، أن ما يجري هو أكبر من قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكبر من قدرة الحكومة، مشددًا :"يجب إعادة الأسرى من غزة وإنهاء الحرب".

وأردف جولان أن "ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، والأسرى يحتضرون في غزة".

وقال: "نظام التعليم ينهار، وغلاء المعيشة يُحطّم العائلات".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريحات سابقة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمّل جنود الاحتياط أعباء متزايدة خلال الحرب على غزة.

وأضاف لبيد، أن الحكومة برئاسة نتنياهو تعمل على تحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريديم.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"قبل أيام معطيات اشارت الى أن نسبة حضور جنود الاحتياط للخدمة تراجعت إلى ما بين 75% و85%، مقارنة بنسبة تجاوزت 100% في بداية الحرب.

وارجعت هذا الانخفاض إلى الإرهاق الشديد، والابتعاد الطويل عن العائلات، وفقدان الوظائف، بالإضافة إلى الاستياء من عدم تجنيد فئات معينة من الإسرائيليين مثل الحريديم.