الأونروا للرسالة: غزة تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها 

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أن القطاع يشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه الحديث، مع استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متواصلين، وهي أطول فترة تمر دون إدخال مساعدات حيوية.

وأوضحت حمدان ل"الرسالة نت": أن "مخزون الأونروا من الإمدادات الإغاثية، بما في ذلك المواد الغذائية، قد نفد بالكامل، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق".

وأضافت أن هناك نحو 3,000 شاحنة محمّلة بالمساعدات والإمدادات الضرورية تابعة للأونروا تقف على المعابر في انتظار السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة.

وتابعت أن الوضع الغذائي في غزة آخذ في التدهور السريع، حيث "تعتمد معظم الأسر على وجبة واحدة بسيطة فقط يوميًا، في حين يعاني آلاف الأطفال من سوء تغذية حاد، ما يهدد حياتهم ومستقبلهم".

ووصفت حمدان الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "يفوق التصور"، محذرة من أن الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واختتمت بدعوة المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود العاجلة والفورية لمنع تفاقم الكارثة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى القطاع دون تأخير.