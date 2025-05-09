أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ترامب يقرر قطع علاقته بنتنياهو لهذا السبب!

الرسالة نت - وكالات

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قطع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب شكوكه بأن الأخير يتلاعب به.

وقال مراسل إذاعة الجيش في منشور عبر صفحته على منصة "إكس :"المحيطون بالرئيس ترامب أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، ولا يوجد شيء يكرهه ترامب أكثر من أن يُظهَر كأنه مغفّل، لذلك قرر قطع الاتصال معه.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" تحدثت عن "تراجع كبير في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن ترامب قرر عدم انتظار "إسرائيل" أكثر، بل المضي قدما في خطواته بالشرق الأوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يرغب في اتخاذ قرارات يعتقد أنها ستعزز مصلحة واشنطن، في حين يعتقد أن نتنياهو يتلكأ في اتخاذ القرارات، كما أنه غير مستعد للتأخر حتى تقوم "إسرائيل" بما يتوقع منها.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303099

كلمات مفتاحية

ترامب قطع العلاقة مع نتنياهو

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من إسرائيليات

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر