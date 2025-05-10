مظاهرات "إسرائيلية" قرب منزل "هرتسوغ" للمطالبة بإعادة الأسرى

تظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، قرب منزلي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس لجنة الخارجية والأمن؛ للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن "إسرائيل" لن تنتصر ولن تنهض دون إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم مظاهرة مركزية في تل أبيب مساء اليوم؛ للمطالبة بإعادة أبنائهم الأسرى في صفقة واحدة.

وكان أهالي الأسرى قد خرجوا بمظاهرة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب أمس الجمعة؛ للسبب نفسه، بينما رفعوا صور أبناءهم الأسرى في غزة.

وتزايدت الضغوط من عائلات الأسرى على الحكومة الإسرائيلية لعقد صفقة تبادل تؤدي إلى استعادة أبنائهم، متهمين الحكومة بالتقاعس وتحميلها المسؤولية المباشرة عن حياتهم بسبب رفضها الدخول في اتفاق تبادل شامل.