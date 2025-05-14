144 انتهاكًا خلال إبريل.. تقرير يوثق جرائم أجهزة السلطة في الضفة الغربية

كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن شهر إبريل الماضي شهد 144 انتهاكًا ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تضمنت الاعتقالات والاستدعاءات والمداهمات، بالإضافة إلى التضييق على الحريات وملاحقة المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الدوري للجنة، واصلت أجهزة السلطة ملاحقتها للمقاومين والمطاردين. ففي مخيم جنين، اعتقلت الأجهزة الأمنية عدنان عزايزة، المطلوب لقوات الاحتلال، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيمات شمال الضفة. كما سجلت محافظة طوباس سبع حالات لتفكيك عبوات كانت معدة للتصدي لاقتحامات الاحتلال.

وشنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطاتهم النقابية والوطنية، من بينهم طلبة من جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت. كما شملت الحملة اعتداءات على خريجين وطلاب في مساكنهم، حيث تعرض بعضهم للاعتداء قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

وفي تطور آخر، اعتدت عناصر أمنية بلباس مدني على مسيرة سلمية في رام الله بتاريخ 7 إبريل، خرجت تضامنًا مع قطاع غزة، حيث تعرضت مشاركات في المسيرة للتهجم والاعتداء.

ووثقت اللجنة خلال إبريل أكثر من 59 حالة اعتقال سياسي، و6 استدعاءات، و18 عملية مداهمة، و4 حالات اعتداء وإطلاق نار، و17 حالة اختطاف، و19 حالة قمع للحريات، فضلًا عن عشرات حالات الملاحقة وقمع المظاهرات.

وأعربت اللجنة عن استنكارها لهذه الانتهاكات المتواصلة، داعية إلى وقف التنسيق الأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.