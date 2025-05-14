حماس: الاحتلال يمارس إبادة وتجويعًا بحق سكان غزة وسط صمت دولي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق قطاع غزة لأكثر من 70 يومًا متتالية، محاصرًا أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، ومانعًا عنهم أساسيات الحياة من غذاء ودواء وماء ووقود.

وأوضحت الحركة أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كسلاح ضد سكان القطاع، متحديًا إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي طالبت مرارًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

واعتبرت الحركة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُعبّر عن عجز فاضح وفشل خطير للمنظومة الدولية في تنفيذ مبادئ القانون الدولي والإنساني. وأضافت أن شعب غزة يواجه الموت يوميًا بالقصف أو التجويع، بينما تكتفي المؤسسات الدولية ببيانات تنديد لا تردع الاحتلال عن جرائمه.

وطالبت حماس في بيانها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الإبادة الوحشية والتجويع الجماعي، مؤكدةً ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.