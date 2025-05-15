عساف: السلطة تعمّم سلوكها الأمني لقمع الضفة وتقدّم أوراق اعتماد لـ"اليوم التالي" في غزة

قال الناشط السياسي عمر عساف إن السلطة الفلسطينية تُمعن في سلوكها الأمني الإجرامي، وتعمل على تعميم نموذج "جنين" في مختلف مناطق الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف قوى المقاومة وتخدم فقط أجندات خارجية.

وأوضح عساف لـ"الرسالة نت" أن هذا التوجّه يعكس محاولة من السلطة لتقديم أوراق اعتمادها للعب دور في ما يُسمّى "اليوم التالي" في قطاع غزة، على حساب الوحدة الوطنية ومصالح شعبنا، في الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أهلنا في القطاع والضفة على حدّ سواء.

وأشار إلى أن هذه السياسات تتعارض بشكل صارخ مع الإرادة الشعبية الفلسطينية، وتمثّل طعنة نجلاء في خاصرة شعبنا، خاصة مع استمرار السلطة في قطع رواتب الأسرى وذويهم، وهو ما يُعدّ سلوكًا خارجًا عن كل القيم الوطنية والأخلاقية.

وأكد عساف أن هذه الإجراءات تُكرّس واقع سلطة معزولة عن شعبها، وتُسهم في تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني، مما يؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية ويصبّ في مصلحة الاحتلال الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وختم عساف بدعوته القوى الحيّة في المجتمع الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات، والعمل على استعادة القرار الوطني من براثن التنسيق الأمني والتبعية.