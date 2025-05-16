كارثة صحية في قطاع غزة: المستشفيات تعاني من ضغط هائل ونقص حاد في الموارد

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة أن مستشفيات قطاع غزة تعيش أوضاعًا كارثية مع استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المنشآت الصحية. وأوضح أن المستشفيات غير قادرة على التعامل مع الإصابات الخطيرة، حيث امتلأت غرف العمليات بالمصابين، وتوقفت أقسام حيوية مثل جراحة المخ والأعصاب والصدر عن العمل نتيجة نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف في جميع أنحاء القطاع، مما يعوق بشكل خطير عمليات الإنقاذ والإغاثة، مشيرًا إلى أن معظم المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من بتر أطراف أو حروق خطيرة.

وشدد على أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الصحية، حيث يمنع إدخال الإمدادات الطبية الضرورية ويحول دون نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الصحي في غزة "كارثي بكل المقاييس"، مع تحذيرات من انهيار كامل للنظام الصحي في ظل الاستهداف المتواصل والضغط الهائل على الطواقم الطبية والمرافق الصحية.