"أنصار الله": إسناد غزة مستمر وسنواصل التصعيد بالتصعيد

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي، أنَّ الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة، وستقابل التصعيد بالتصعيد.

وقال "البخيتي" في تصريحات صحفية، "إن الرهان على وقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة رهان خاسر وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

وتابع في تصريحاته: "نحن على يقين من تحقيق النصر ولا نخشى التهديدات الصهيونية أو الأمريكية".

وتواصل اليمن مساندتها لقطاع غزة، حيث أعلن الناطق باسم الجيش اليمني يحيى سريع أن عمليات الإسناد من اليمن بلغت – الأسبوع الماضي- 9 عمليات بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة.

ولفت إلى أن من أهم عمليات هذا الأسبوع العمليات باتجاه مطار اللد (بن غوريون) في إطار العمل المستمر الهادف إلى فرض حظر جوي على الاحتلال الإسرائيلي.