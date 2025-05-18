حماس: مجزرة الخيام بالمواصي جريمة وحشية تجسّد فاشية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن قصف الاحتلال خيام النازحين، وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء جريمة وحشية جديدة تجسّد فاشية حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وانتهاكها الصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان، "تتحمل الإدارة الأمريكية بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاءً سياسياً وعسكرياً مسؤوليةً مباشرة عن هذا التصعيد الجنوني لعمليات استهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".

وتابعت "نستهجن في حركة حماس حالة الصمت والعجز الذي تقابِل به منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودول العالم هذه الجرائم الوحشية، والانتهاكات غير المسبوقة لكل قوانين الحروب، التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية".

وجددت دعوتها للدول العربية والإسلامية، لتحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه المجازر والإبادة المستمرة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإغاثة شعبنا، وإمداده بما يلزم لدعم صموده على أرضه.

واستشهد وأصيب، ليلة الأحد، عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين ومنازل في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.