مسؤولون أمنيون: الجيش [الإسرائيلي] يدرك عدم قدرته على تحقيق أهدافه في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أمنيين كبار، أن الجيش [الإسرائيلي] يخوض جولة القتال الحالية في قطاع غزة مع إدراكه لصعوبة تحقيق بعض أهدافها المعلنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة في الجيش يشككون في جدوى ما يفعله الجيش هناك نظرًا للثمن الباهظ الذي ستتطلبه السيطرة العسكرية على القطاع، مشددين على أن الجيش لا يستطيع البقاء في غزة لفترات طويلة خشية تعرضه لهجمات متكررة تؤدي إلى خسائر فادحة في صفوفه.

وأوضح مسؤول أمني كبير للصحيفة: "لا خيار لنا سوى التفاوض مع حماس إذا أردنا استعادة الرهائن أحياء"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الحالية تخلو من خطط واضحة لإعادة المخطوفين، وتقتصر على تصريحات عامة.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول عسكري كبير، أن الجيش يحاول منذ شهور عديدة استعادة المخطوفين عبر الضغط العسكري، لكن دون تحقيق نجاح يُذكر.

كما نقلت عن مسؤولين كبار أن على [إسرائيل] الاختيار بين احتلال القطاع، مع ما قد يترتب عليه من خسائر كبيرة في الأرواح، وبين التوصل إلى اتفاق مع حماس لوقف الحرب وإعادة المخطوفين.