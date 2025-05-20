زعماء غربيون يلوحون بإجراءات ضد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة

في تطور دولي لافت، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة. وأكد الزعماء الثلاثة أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، ملوّحين باتخاذ "إجراءات ملموسة" في حال استمرار التصعيد وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى تصميم القادة الثلاثة على الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع أطراف دولية أخرى لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد المطالبات الدولية بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف وشرد عشرات الآلاف من المدنيين وسط ظروف إنسانية كارثية.