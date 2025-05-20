تحذير من دعوات لاقتحام "الأقصى" بذكرى احتلال القدس

حذرت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، من دعوات "منظمات الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الاثنين المقبل في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما، ووصفت الذكرى بأنها "نكبة جديدة تتجدد فصولها كل عام بحق المدينة المقدسة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وقالت محافظة القدس، في بيان لها، إن ما نشرته منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" من دعوات لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال داخله، وتنفيذ طقوس تلمودية استفزازية بحماية شرطة الاحتلال، يمثل تصعيداً خطيراً وجريمة مكتملة الأركان ضد حرمة الأقصى، ومحاولة سافرة لفرض وقائع تهويدية بالقوة على حساب الوضع التاريخي والقانوني القائم للمكان".

وأكدت أن ما يسميه المستوطنون "يوم توحيد القدس" هو "يوم احتلال وعدوان وهمجية"، مشيرة إلى أن هذا اليوم تحول إلى منصة لاستباحة الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود والبلدة القديمة.

وأشارت إلى ما يمارسه المستوطنون في هذا اليوم من تحريض واعتداءات متكررة على سكان المدينة، تتضمن الشتائم العنصرية بحق النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتخريب الممتلكات، واعتداءات جسدية على المقدسيين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وحمّلت المحافظة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، محذرة من مغبة الاستمرار في استهداف المسجد الأقصى "الذي يشكل خطًا أحمر لدى أبناء شعبنا وأمتنا جمعاء".

وشددت على أن تكرار هذا العدوان الممنهج لن يمر دون رد، مشيرة إلى ما حدث نتيجة لهذه الاستفزازات في العام 2021، "حين فجّرت مسيرة الأعلام شرارة المواجهة الشاملة، وما زالت المدينة تقف على برميل من الغضب الشعبي المشروع".

ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى التدخل العاجل لتحمّل مسؤولياتها تجاه القدس، "ووقف هذا التدهور السريع نحو انفجار شامل قد تجره هذه السياسات العنصرية الممنهجة".

وأهابت المحافظة بكل القوى الحية وأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، رفض هذا العدوان، والتضامن مع أهل القدس ومقدساتها، "دفاعًا عن الحق العربي والإسلامي الأصيل في المدينة المقدسة".

وتنظم جماعات الهيكل في ذكرى احتلال القدس كل عام، مسيرة الأعلام كل عام، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، حيث تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة، وسط اعتداءات وممارسات استفزازية بحق المقدسيين، وتحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.