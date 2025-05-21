٦ شهداء في قصف "إسرائيلي" على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة

استشهد ٦ مواطنين من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية باستشهاد ٦مواطنين وإصابة آخرين في قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

وعرف من شهداء استهداف شارع النفق حتى اللحظة كلاً من عز سمعان عطاالله ، وعَمِر سمعان عطاالله ، وعليان حافظ عطاالله ،انس انور عطاالله.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من ساعتين على غارة استهدفت مجموعة من المواطنيين على موقف جباليا في حي الدرج بمدينة غزة وأدت لاستشهاد 8 مواطنيين وعشرات المصابين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 591 تواليًا، حرب الإبادة الجماعية وارتكاب مجازر حرب موصوفة ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار مُطبق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ونوهت مصادر طبية إلى أن قرابة الـ 53 مواطنًا مدنيًا ارتقوا "شهداء"، وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي وإطلاق النار منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء.