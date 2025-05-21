الاحتلال يستهدف وفدًا دبلوماسيًا بالرصاص الحي على مدخل مخيم جنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي بكثافة تجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين، خلال زيارة لتقييم الأوضاع الإنسانية والمأساوية في المخيم.

تعرض الوفد لإطلاق نار كثيف ومباشر أثناء وجوده قرب البوابة الحديدية التي أقامها الاحتلال على المدخل الشرقي للمخيم، في وقت كان الوفد برفقة مجموعة من الصحفيين لتغطية الزيارة.

زار الوفد في وقت سابق مقر محافظة جنين، حيث جرى استعراض تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة والمخيم. وتركزت المناقشات على الوضع الاقتصادي المتدهور، تدمير البنية التحتية، وخسائر المدينة التجارية، بالإضافة إلى أوضاع أكثر من 22 ألف نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا بفعل الحصار والاعتداءات.

ضم الوفد ممثلين دبلوماسيين من العديد من الدول العربية والأجنبية، الذين حاولوا الاطلاع على حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها أهالي جنين تحت الحصار الإسرائيلي المتواصل.