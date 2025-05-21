نشطاء أجانب يطلقون حملة تدعو للتدخل العسكري لوقف العدوان على غزة

أطلق نشطاء أجانب حملة بعنوان "ندعم التدخل العسكري لوقف الحرب في غزة بالقوة"، دعوا فيها دولهم إلى اتخاذ خطوات عسكرية عاجلة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل. وأكد المشاركون في الحملة أن الصمت الدولي والتقاعس عن التدخل المباشر يعمّق من معاناة الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية الدولية بوقف فوري للجرائم المرتكبة ضد أهالي غزة، وسط دعوات لتطبيق القانون الدولي الإنساني وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي المقابل، عبّر نشطاء عرب عن استنكارهم لمواقف بعض الشخصيات العربية التي تدعو إلى التطبيع مع الاحتلال وتتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرين ذلك خيانة للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة.

وأعرب النشطاء عن أملهم في أن تثمر هذه الحملة في دفع حكومات العالم للتدخل بشكل فعال من أجل إنهاء العدوان، مؤكدين أن التضامن الإنساني يجب أن يتجاوز الحدود والقوميات، وأن نصرة المظلوم واجب أخلاقي على الجميع