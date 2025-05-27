مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار

وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتصاعد المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين، مع استهداف مكثف للمنشآت السكنية والمرافق الحيوية. ورغم المناشدات الدولية، يواصل الاحتلال سياسة الأرض المحروقة في ظل صمت عالمي مطبق.

آخر التطورات:

نداءات استغاثة:

تشهد المناطق المستهدفة نداءات استغاثة من الأهالي والدفاع المدني، مع تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى مواقع القصف بسبب الاستهداف المباشر لمحيطها.

استشهاد الطبيب إيهاب نعيم ضميدة:

استشهد الطبيب متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمال القطاع، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

قصف مناطق متعددة:

شنت طائرات الاحتلال غارات على شرق مدينة غزة، بينما استهدفت زوارق الاحتلال منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي القطاع. في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، استُهدف منزل لعائلة "سلمي" قرب مسجد بدر، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. اندلاع حريق في منازل المواطنين ببلدة الفخاري شرق خانيونس نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي.

هجمات متكررة شمال القطاع: شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متتالية شمال غرب مدينة غزة. استهدفت الغارات محيط أبراج الكرامة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في محيط مصنع اللبن غرب منطقة الكرامة. وصل شهيد إلى مستشفى الشفاء نتيجة قصف شارع أحمد ياسين في الصفطاوي شمال القطاع.

تصعيد ميداني: الغارات الجوية طالت عدة منازل، ما أسفر عن دمار كبير، وسط استمرار استهداف البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.



الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الاحتلال في خرق قرارات وقف إطلاق النار، مما يُهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل حصار وقصف متواصل.