القوات اليمنية تنفذ عملية مزدوجة تستهدف مواقع في الأراضي المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية مزدوجة استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدة نجاحها في تحقيق الأهداف.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية شملت إطلاق صاروخين بالستيين: الأول من نوع "فلسطين 2" فرط صوتي، استهدف مطار اللد المعروف إسرائيليًا باسم "مطار بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، والثاني من نوع "ذو الفقار" استهدف هدفًا حيويًا شرقي منطقة يافا المحتلة.

وأكد سريع أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وهروع ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. واعتبر أن هذه العمليات تأتي ردًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والحصار والتجويع.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تصعيد عملياتها بعون الله حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا أحرار الأمة وشعوب العالم للتحرك نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتأدية الواجب الإنساني تجاهه.

وتندرج هذه العملية ضمن الردود المتصاعدة من محور المقاومة على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي أودت بحياة الآلاف ودمرت البنية التحتية في القطاع المحاصر.