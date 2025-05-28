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الفاتيكان: ما يحدث في غزة غير مقبول

الرسالة نت - وكالات

صرّح أمين سر الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، أن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي غير مقبول.

جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بالفاتيكان، الثلاثاء، طالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة الذي تفرض "إسرائيل" عليه حصارا خانقا وتنتهج عملية تجويع بحق المواطنين.

وقال: "ما يحدث في غزة أمر غير مقبول، يجب تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع في كل الأوقات".

وأردف: "نريد أن تتوقف عمليات القصف وأن يتم إيصال المساعدات اللازمة للشعب، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل كل ما بوسعه لإنهاء هذه المأساة".

ومنذ 2 مارس/ آذار تفرض "إسرائيل" تجويعا ممنهجا على 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

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