"بن آند جيري" للمثلجات تصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

وصف مجلس إدارة شركة بن آند جيريز للمثلجات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بأنه إبادة جماعية، مؤكدةً انضمامها لكل مَن يُندد بالإبادة في غزة.

وقال المجلس في بيان له، "تؤمن بن آند جيريز بحقوق الإنسان وتدعو للسلام، وننضم إلى كل من يندد بالإبادة الجماعية في غزة حول العالم".

وأكدت الشركة وقوفها إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية في غزة، سواء من يوقعون على العرائض ومن يتظاهرون في الشوارع وصولا إلى مَن يواجهون خطر الاعتقال.

ورفعت "بن آند جيريز" دعوى قضائية ضد الشركة المالكة لها يونيليفر العام الماضي على خلفية خلاف نشب بينهما في 2021.

ونشب الخلاف بعد أن قالت "بن آند جيري"، "إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في "يونيليفر".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 602 على التوالي، حربها الشعواء والعدوان العسكري، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة، بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.