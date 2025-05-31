الشعبية: الفصائل ستقدم ردها على المقترح بما يخدم شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علي أبو حسن، أن الفصائل الفلسطينية تستعد لتقديم ردها على المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، بما ينسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم في التخفيف من معاناته المستمرة.

وأوضح أبو حسن لـ"الرسالة نت"، أن المقترح الأمريكي "لا يلبي حتى الآن الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن موقف الفصائل يتسم بالمسؤولية الوطنية، وستتعامل المقاومة مع المقترح بروح إيجابية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وكان قيادي بحماس أكدّ لـ"الرسالة نت"، أن الحركة ستقدم ورقة حول المقترح الأمريكي الذي تقدم به ويتكوف؛ بعد مشاورات وطنية وقيادية عقدتها الحركة.