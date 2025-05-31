الصحة: الفرق الفنية بالمستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومستنزفه لتعزيز امدادات الكهرباء للأقسام الحيوية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أن الاحتلال دمّر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية، كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات كهربائية بقدرات عالية.

وأشارت إلى أن ما تبقى من مولدات تعمل في المستشفيات منذ أكثر من عام ونصف يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهددة بالخروج عن الخدمة.

ولفتت إلى أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لايمكن لها أن تستمر بالعمل دون كهرباء .

وناشدت الصحة كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة.