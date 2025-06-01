القوات اليمنية تعلن تنفيذ 4 عمليات ضد الاحتلال "الإسرائيلي"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عصر اليوم الأحد، تنفيذ 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية، من بينها قصف مطار اللد "بن غوريون".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى السريع، في بيان تابعته "الرسالة نت"، إن القوات اليمنية نفذت "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

كما أعلن السريع "تنفيذ 3 عمليات بالطيران المسيّر ضد 3 أهداف حيوية للعدو في يافا واسدود وأم الرشراش إيلات".

وعصر اليوم، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مطار "بن غوريون".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون تعطلت، عصر اليوم الأحد، إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، لإيقاف العمل في المطار مؤقتاً، بعد تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق صاروخ يمني.