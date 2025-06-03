حماس والشعبية: تصريحات ميلر تفضح التواطؤ الأمريكي

شددت حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية" على أن تصريحات المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تأكيد أمريكي رسمي على "شراكة" واشنطن بتلك الجرائم عبر التمويل والتغطية والتضليل.

وكان ماثيو ميلر، الذي شغل منصب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في عهد إدارة بايدن، صرّح بأنه "لا يوجد أدنى شك بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة".

وخلال توليه المنصب، كان "ميلر" الصوت الرسمي للإدارة الأميركية في الملفات الأكثر حساسية مثل أوكرانيا، الصين، وبشكل خاص غزة.

ميلر أوضح أنه خلال فترة عمله كان ملتزما بالتعبير عن مواقف الإدارة الأميركية، وليس عن رأيه الشخصي.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تلك التصريحات اعتراف مهمّ يدين الاحتلال ويؤكّد جرائمه، ويكشف محاولات الإدارات الأمريكية التعمية عن حقيقة هذه الحرب الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وصرحت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، بأن ميلر كشف بوضوح أنّه لم يكن مسموحًا له قول الحقيقة وهو في منصبه، وأنه كان مضطرًا للالتزام بالرواية الرسمية للحكومة الأمريكية حول ممارسات الاحتلال.

ورأت أن تلك التصريحات "تفضح التواطؤ السياسي العميق للإدارات الأمريكية مع الاحتلال وتستّرها الإجرامي على انتهاكاته الوحشية".

وأكد أن هذا الاعتراف "لا يُدين الاحتلال وحده، بل يضع واشنطن أمام مسؤوليتها المباشرة كشريكٍ فعلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفتت "حماس" النظر إلى أن واشنطن شريكة للاحتلال "عبر التمويل والتسليح وتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية، والتغطية الإعلامية المضلّلة".

وطالبت، المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية بترجمة هذه الاعترافات الخطيرة إلى تحقيقات وإجراءات قانونية عاجلة، ومحاسبة كل من تورّط أو تواطأ في هذه الجرائم.

وشددت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، على أن اعتراف المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة، "إدانة متأخرة".

وقالت "الجبهة الشعبية" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن تلك الاعترافات "إقرار ضمني" بشراكة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت: "لقد وفّرت إدارة بايدن الغطاء السياسي والدعم العسكري والشرعية القانونية لآلة القتل الصهيونية، ما يجعلها شريكاً مباشراً في سفك دماء آلاف الأبرياء في غزة".

واعتبرت أن تصريحات ميلر، التي تتناقض كلياً مع مواقفه المدافعة عن الاحتلال أثناء تولّيه منصبه، تُظهر حجم التواطؤ والتضليل الذي مارسته الإدارة الأمريكية أمام العالم.

وأكملت: "بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، مجرمو حرب يجب محاسبتهم إلى جانب قادة الاحتلال، على ما ارتكبوه من مجازر وجرائم إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين".

وتابعت الشعبية: "أما ميلر، الذي طالما برّر المجازر وروّج للرواية الصهيونية الكاذبة، فقد خان ضميره والإنسانية، ورغم اعترافه المتأخر، فإن ذلك لا يُسقِط عنه ولا عن إدارته المسؤولية القانونية والأخلاقية".