التجمع الصحفي الديمقراطي يدين مشاركة صحفية فلسطينية في برنامج تطبيعي بالسويد والدنمارك

دان التجمّع الصحفي الديمقراطي، مشاركة الصحفية جلاء أبو عرب عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومحررة موقع "دوز"، في برنامج تطبيعي سري يُعقد منذ ثلاثة أيام في كل من السويد والدنمارك، تحت مظلة منظمة تُدعى "Candid"، التي يشرف عليها شخص ألماني معروف بسجله في تنظيم برامج تطبيعية تخدم رواية الاحتلال وتسعى لاختراق وعي الرأي العام الفلسطيني والعربي.

وقال التجمع، في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، إن مشاركة صحفية فلسطينية في هذا البرنامج التطبيعي، في ظل المجازر المفتوحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي طالت مئات الصحفيين قتلاً واستهدافاً، تُمثّل خيانةً صريحة لتضحيات الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وشدد على أن هذا يعد تجاوزاً خطيراً لأخلاقيات المهنة وقرارات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بخصوص مقاطعة الاحتلال ومؤسساته وكل من يتعامل معه أو يبرر وجوده.

ودعا التجمع، نقابة الصحفيين الفلسطينيين بفصلها من النقابة حتى تكون عبرة لغيرها، مؤكدًا رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع الإعلامي أو الثقافي أو السياسي.

وطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكذلك لجان وجمعيات المقاطعة الوطنية والعربية والدولية، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه المشاركة المخزية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا البرنامج، سواء من الصحفيين الفلسطينيين أو غيرهم.

كما دعا التجمع، الجسم الصحفي الفلسطيني، والصحفيين والإعلاميين العرب والأحرار في العالم، إلى مقاطعة أي جهة أو مؤسسة تتورط في مثل هذه البرامج التطبيعية التي لا تخدم سوى الاحتلال.

وجدد التجمع التأكيد على أن التطبيع خيانة، خاصة في زمن الإبادة والمحرقة التي يعيشها شعبنا في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.