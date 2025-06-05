قوافل الحجيج تتوجه إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت قوافل الحجيج، مع فجر الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة. شهدت عملية انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات انسيابية ومرونة بفضل المتابعة الأمنية المباشرة التي نظمت حركة الحجيج وفق خطط تصعيد وتفويج مدروسة، بهدف تأمين السلامة والإرشاد اللازم لهم.

استعدت الجهات المعنية منذ وقت مبكر لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، بما يشمل تجهيز المخيمات وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الميدانية. يؤدي الحجاج في مسجد نمرة صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين، بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إلى ضرورة التزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة عصراً لتجنب الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، مع التحذير من المشي العشوائي الذي قد يعرقل الحركة ويشكل خطراً على سلامة الحجيج.

ومع غروب شمس الخميس، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة، حيث يصلون المغرب والعشاء، ويبيتون هناك حتى فجر الجمعة العاشر من ذي الحجة، استعداداً للعودة إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج.

وتمتد وقفة عرفات على مساحة مشعر عرفات البالغة 33 كيلومتراً مربعاً، التي تجمع فيها أكثر من مليوني حاج.