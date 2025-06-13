تحقيق يكشف تورط دول أوروبية بتمويل شركات سلاح "إسرائيلية"

كشف تحقيق منصة إنفستيغيت يوروب " Investigate Europe" للصحافة الاستقصائية، تورط المفوضية الأوروبية وعدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت "إنفستيغيت يوروب"، في تحقيق نشرته الخميس، واطلعت عليه "الرسالة نت"، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) استفادة من تمويل أوروبي عبر شركة “إنتراكم ديفينس” اليونانية، لتنفيذ برامج صناعات عسكرية.

واظهر التحقيق مشاركة شركة “إنتراكم ديفينس” في 15 مشروعًا ضمن الصندوق الأوروبي للدفاع، قيمتها نحو 15 مليون يورو.

ويقول التحقيق أن 7 من هذه المشاريع تم منحها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) بعد أكتوبر/تشرين أول 2023، أي بعد استحواذ الصناعات الجوية الإسرائيلية عليها، أبرزها: مشروع "ترابتون" و"مارتي" و"أكتوس".

وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، هي الشركة المصنعة لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وخصوصا الرادارات العسكرية، كما وتزوّد الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتعد من الموارد الرئيسية للجيش.