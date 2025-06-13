إيران تدعو إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي

دعت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الغارات الإسرائيلية على إيران، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها: "الكيان الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وحذّر إيرواني، من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".

وطالب إيرواني، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية، محملاً الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.

وأكدت البعثة الإيرانية، الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع.

وتابعت: "الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الإسرائيلي سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".