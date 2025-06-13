حماس تنعى الاسير محمد عصاعصة من طولكرم

نعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاسير محمد عصاعصة من طولكرم،الذي ارتقى في معتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى نقلاً مصادر عائلية باستشهاد الأسير محمد عصاعصة (57 عاما) ،من بلدة علاء شمال طولكرم في سجون الاحتلال.

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، استشهاد المعتقل رائد إسماعيل عصاعصة (57 عامًا) من بلدة علار في طولكرم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، بأنه "لا تتوفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاد المعتقل عصاعصة سوى أنه دخل إحدى مستشفيات الاحتلال في تاريخ 9/6/2025، وارتقى اليوم، علمًا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته قبل (27) يوماً، بدعوى دخوله إلى الأراضي المحتلة عام 1948 دون تصريح.

وقالت أن قتل الاحتلال البطيء لأسرانا البواسل داخل سجونه يتواصل حيث ارتقى الأسير محمد عصاعصة من بلدة علار شمال طولكرم، والذي استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الظروف المأساوية وسياسة والإهمال الطبي.

وأكدت حماس على ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية على جرائمهما بحق الأسرى واستمرار عمليات التعذيب الوحشي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

وحذرت حماس من خطورة الأوضاع التي يعيشها أسرانا داخل السجون وما يلاقونه من معاملة وحشية وعمليات تصفية وإعدام بدم بارد، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية حتى حريتهم وانعتاقهم من سجون الظلم الصهيوني.

وحثت حماس جميع المؤسسات القانونية والإنسانية لتفعيل كافة وسائل الضغط على الاحتلال، كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية لتكثيف كافة الجهود الرامية لنصرة وإسناد أسرانا في ظل ما يعانونه من بطش وتنكيل.