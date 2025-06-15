القوات اليمنية تستهدف (يافا المحتلة) بصواريخ فرط صوتية

أصدرت القوات المسلحة اليمنية بياناً أعلنت فيه عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حساسة في منطقة "يافا المحتلة" باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية من طراز فلسطين2، وذلك في أوقات متفرقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد البيان نجاح العملية في تحقيق أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد الكيان الإسرائيلي.

وأعربت القوات المسلحة اليمنية عن اعتزازها بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدةً بدورها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومؤكدة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعا البيان الشعوب والبلدان العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن الجهاد واجب ديني وأخلاقي لردع العدوان.