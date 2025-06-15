بورصة تل أبيب تتراجع وسط تراجع حاد في أسهم البنوك وارتفاع أسهم الصناعات الأمنية

شهدت بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا على خلفية الأحداث الجارية في المنطقة، حيث انخفض مؤشرَي TA-35 وTA-125 بنسبة 0.8%، في حين شهد مؤشر البنوك انخفاضًا أكبر بنسبة 2.2%.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، تأثر القطاع المصرفي بشدة، حيث تراجع سهم بنك "هبوعليم" بنسبة 2.2%. كما سجلت عوائد السندات الحكومية الإسرائيلية لأجل 10 سنوات قفزة بمقدار 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.68%.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الصناعات الأمنية بشكل حاد، حيث سجل سهم شركة "إلبيت سيستمز" قفزة بنسبة 7%. كما شهدت شبكات السوبرماركت موجة إقبال على الشراء، مما دفع أسهمها للارتفاع.

تعكس هذه التحركات في السوق تأثيرات الحرب الدائرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الإسرائيلية.