تظاهرات حاشدة في بروكسل دعمًا لغزة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات آلاف المواطنين والمنظمات المدنية والنقابات والجمعيات، تحت شعار: "نرسم الخط الأحمر"، تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بحرب الإبادة.

وأرسل المشاركون في المسيرة، رسالة واضحة مفادها بأن جميع الخطوط الحمر في غزة قد تم تجاوزها منذ زمن، وأن الصمت لم يعد مقبولا، وذلك في مشهد مهيب، "بحر بشري يرسم خطا أحمر عبّرت فيه الشعوب الحرة عن تضامنها مع القضية الفلسطينية".

وانطلقت المسيرة من ساحة بروكسل-شمالاً، بحضور ومشاركة سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو وطاقم السفارة، حيث شكل المشاركون سلسلة بشرية ضخمة في قلب العاصمة، مرتدين الملابس الحمراء تعبيرا عن الخط الأحمر الذي ترفض الشعوب تجاوزه أمام الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت جادو، أن الشعب الفلسطيني لن ينسى هذا الموقف التاريخي الذي يعبر عن الضمير الإنساني الحي في أوروبا، مشددة على ضرورة استمرار الضغط الشعبي حتى تتحرك الحكومات الأوروبية لدعم العدالة ووقف الجرائم المرتكبة في غزة.

وأضافت: "اليوم، أنتم ترسمون الخط الأحمر نيابة عن الإنسانية جمعاء، اليوم نقول بصوت واحد: كفى حصارا، كفى قصفا، كفى تجاهلا لحقوق الأطفال، كفى صمتا، هذه التظاهرة تعني الكثير لشعبنا الذي ينزف لكنه صامد بفضلكم".

ورفعت المسيرة شعارات واضحة ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وضد استخدام الجوع سلاحا، والقصف العشوائي والتدمير الممنهج للمنازل والأحياء السكنية.

وأدانت الفعالية سياسة الإفلات من العقاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين، مطالبة بمحاسبة الحكومات الأوروبية التي تواصل دعم الاحتلال وتتغاضى عن هذه الجرائم رغم ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت الفعالية مطالبها بإنهاء الاحتلال، ووقف تصدير السلاح لـ"إسرائيل" وفرض عقوبات فورية عليها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

يُذكر أن هذه المسيرة تأتي امتداداً لسلسلة من التحركات التي شهدتها بلجيكا خلال العام ونصف العام الماضيين تضامنا مع فلسطين، بمشاركة عشرات المنظمات البلجيكية والدولية.