مشاهد جديدة للقسام ضمن سلسلة "حجارة داود"

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا لمشاهد من استهداف قوة لجيش الاحتلال بعد تحصنها داخل منزل، وعدد آخر من الجنود، في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد إطلاق قذيفة صاروخية على منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال، إضافة إلى استهداف قوة أخرى بقذيفة ثانية.

وقال الكتائب، في بلاغ لها، إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، التي أعلنت عنها القسام أواخر مايو/ أيار الماضي، ردا على عملية "عربات جدعون" التي أطلقها الاحتلال على عدوانه المستمر في غزة.

ومنذ حينه، نشرت القسام عدة مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال، وإيقاعهم قتلى وجرحى، متضمنة عمليات قنص وتفجير عبوات ونصب كمائن وإطلاق قذائف متنوعة.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.