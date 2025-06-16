طائرات الاحتلال تستهدف مقر التلفزيون الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا على مقر الإذاعة والتلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، ما أسفر عن استشهاد عدد من الموظفين وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

وأكدت المصادر أن مبنى الإذاعة والتلفزيون تعرض لهجومين متتاليين، ما أدى إلى انقطاع البث المباشر لفترة وجيزة، قبل أن يتم استعادته لاحقًا.

وفي بيان رسمي، أدانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الهجوم، واصفة إياه بـ"الوحشي"، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى لإسكات صوت الشعب الإيراني عبر استهداف القنوات الإعلامية، في محاولة لتعطيل التغطية الإخبارية للتصعيد الجاري.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع تزايد الهجمات المتبادلة بين الطرفين.