نشطاء أمريكيون يضربون عن الطعام احتجاجًا على مجازر الاحتلال بغزة

أعلن نشطاء يهود في مدينة شيكاغو بولاية الينوي، شروعهم الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.

ويهدف الإضراب الذي يقوده قادة منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، بينهم أكاديميون، للضغط من أجل وقف التمويل العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، وإنهاء حصار الغذاء والدواء الذي أدى إلى أزمة إنسانية حادة في غزة.

وأكد النشطاء دعمهم من أجل إقرار القانون الرامي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال.

ويأتي هذا الإضراب تزامنًا مع فعالية حاشدة نظمت في شيكاغو تطالب بوقف إمدادات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشارك في الفعالية طلبة جامعات، ونائبة الكونغرس داليا راميريز، التي هي أحد أعضاء الكونغرس الذين تقدموا بمشروع قانون "وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".