الاحتلال يعتقل 300 فلسطيني خلال أسبوع بتهمة اجتياز الجدار الفاصل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت 20 فلسطينيًا يوم أمس الثلاثاء خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل باتجاه مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي عدد المعتقلين خلال الأسبوع الأخير إلى أكثر من 300 شخص. كما ذكرت الشرطة أنها ضبطت 32 مشتبهًا بتقديم المساعدة لهؤلاء المعتقلين.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة تصعيدية ينفذها الاحتلال، حيث تتزامن مع إغلاق مدينة القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم السادس على التوالي، ومنع دخول المصلين إلى الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى فرض إجراءات قمعية على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتستمر هذه السياسات التعسفية وسط انتقادات واسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية التي تندد بانتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وحريتهم الدينية.