الحرس الثوري الإيراني: أبواب جهنم ستُفتح على (الإسرائيليين)

وجّه قائد الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة لـ(الإسرائيليين)، مؤكدًا أن الهجمات الصاروخية الإيرانية ستتصاعد بشكل غير مسبوق وستكون أكثر تأثيرًا في الأيام المقبلة.

وقال القائد في تصريح صحفي: "أبواب جهنم ستُفتح عليكم، ولن تسمح لكم صواريخنا فائقة السرعة بالخروج ولو للحظة من مخابئكم تحت الأرض". وأضاف: "إما أن تختاروا الموت البطيء في حياة جهنمية بالملاجئ، أو أن تنقذوا حياتكم وتهربوا بأسرع وقت ممكن من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم".

وأكد قائد الحرس الثوري أن إيران ستواصل عملياتها الصاروخية بقوة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا جديدًا في الرد الإيراني على سياسات (إسرائيل) العدوانية في المنطقة.