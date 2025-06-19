مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا خطيرًا، مع خرقها المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت الاعتداءات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

فجر اليوم الخميس، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة استهدفت مدنيين خلال انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب حاجز نتساريم وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي هجمات متفرقة، قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية منازل المواطنين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات، إضافة إلى تنفيذ عمليات قصف واسعة شرق جباليا البلد شمال القطاع.

كما استُهدفت تجمعات للمواطنين في شارع البحر شمال غزة، حيث تم انتشال جثامين شهداء بعد أيام من استشهادهم جراء قصف الاحتلال، فيما ارتقى 15 شهيدًا بعد قصف محيط صالة الذهبية شمال غرب القطاع.

وفي وسط القطاع، تعرضت تجمعات مدنية في مخيم البريج للقصف، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين. كما استُهدف تجمع قرب دوار الشرفا بحي التفاح شرقي غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، استهدف الاحتلال مدرسة "شهداء بني سهيلا الثانوية للبنات"، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، في خرق واضح لكل القوانين الدولية التي تحمي المؤسسات التعليمية.

وفي رفح جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات قرب دوار العلم، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. كما استقبل مستشفى القدس 4 شهداء وأكثر من 54 جريحًا جراء القصف العنيف الذي استهدف المدينة فجر اليوم.

هذه الانتهاكات تأتي في إطار تصعيد الاحتلال لجرائمه ضد المدنيين، في ظل استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وغياب أي إجراءات دولية فعّالة لوقف هذه المجازر المتواصلة.