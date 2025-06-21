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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
2214 معتقلًا من قطاع غزة في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)
21 يونيو 2025 . الساعة: 08:47 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304341
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
سجون الاحتلال
الحرب على غزة
معتقلات
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
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