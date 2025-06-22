أطباء بلا حدود: إمداداتنا بغزة مهددة بالنفاد وعلى "إسرائيل" إنهاء عقوباتها

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، "إسرائيل"، بإنهاء عقابها الجماعي للفلسطينيين في غزة، والسماح فورًا بالدخول المستمر لما يكفي من الإمدادات الطبية والوقود.

وقالت المنظمة، في بيان لها، الأحد، إن الفلسطينيين في القطاع يعيشون على الدوام في خطر محدق من فقدان الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية والمياه النظيفة، بسبب الإجراءات المتعمدة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية.

واعتبرت أن تلك الإجراءات تقيّد دخول الإمدادات الطبية والوقود إلى الحد الأدنى، وفق أهواء السلطات الإسرائيلية، في حين تعطي هذه الاستراتيجية انطباعًا زائفًا بتدفق المساعدات إلى القطاع، إلا أنها تمنع فعليًا وصول الاستجابة الإنسانية حتى إلى الحد الأدنى المطلوب للسكان الذين يعتمدون كليًا على المساعدات.

وأشارت المنظمة الدولية أن عدد المصابين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ارتفع بنسبة 190 في المئة في المستشفى الميداني التابع لها في دير البلح وسط غزة.

وأضافت أنه بعد ثلاثة أشهر من الحصار التام، وعلى الرغم من ادعاءات "إسرائيل" بفتح ممرات الإمدادات، إلا أن إمدادات أطباء بلا حدود مهددة بالنفاد في أي لحظة، بسبب استمرار القيود المفروضة على دخول البضائع.

وقالت مديرة أنشطة التمريض في خان يونس، كاتيا ستورك، "نواجه نقصًا في كل شيء، في المواد الاستهلاكية الطبية مثل الشاش والأدوية والطعام لمرضانا والأغذية العلاجية لمن يعانون من سوء التغذية وخاصةً الأطفال".

كما أكدت "أطباء بلا حدود" أن النقص الخطير في مستوى الوقود يشكّل مصدرَ قلق كبير لسكان غزة، إذ يشغّل الوقود محطات تحلية المياه التي تأتي منها معظم المياه النظيفة.

وتابعت "من دون الوقود، سيُحاصر ملايين الأشخاص بلا مياه صالحة للشرب، وتتعطل المعدات الطبية ومكيفات الهواء والمصاعد ومركّزات الأكسجين وأجهزة التنفس وسلسلة التبريد لتخزين الأدوية واللقاحات، حتى سيارات الإسعاف ستتوقف عن العمل".

وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء عن مستشفى الحلو للولادة في شمال غزة عدة مرات، ما أدى إلى إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين وتعريض حياة المواليد لخطر مباشر.

وختم البيان بالقول: تشهد فرق أطباء بلا حدود أنماطًا ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة، فعمليات القتل الجماعي وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية والقيود الصارمة على إمدادات الوقود وإيصال المساعدات كلها أفعال متعمدة، و"إسرائيل" تدمّر وبشكل منهجي مقوّمات حياة الفلسطينيين

وتواصل "إسرائيل"، لليوم الـ 625، شن حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة، بالتوازي مع حصار مطبق واستخدام التجويع كأحد أسلحة الحرب الشاملة على القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول 17 شهيدًا إلى مستشفيات مدينة خانيونس جنوب قطاع غزّة صباح اليوم الأحد.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، استهداف طالبي المساعدات من المجوّعين قرب مراكز "المساعدات" الإسرائيلية الأمريكية، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بينهم جنوب القطاع.