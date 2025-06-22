حزب الله: أمريكا أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي

اعتبر حزب الله اللبناني، أن العدوان الأميركي على منشآت نووية في إيران، يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية، كأكبر تهديد ‏للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال الحزب، في بيان له، الأحد، أن العدوان يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ‏وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استهداف المنشآت النووية، واستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة.

‏وأضاف أن ما جرى يُنذر بتوسيع دائرة الحرب ويدفع المنطقة والعالم نحو ‏المجهول، إذا لم يوضع له حد، ولم تتخذ المواقف الرادعة له.‏

وشدد البيان على أنّ الولايات المتحدة الأميركية، لا تريد إلا إخضاع الدول الحرة والمستقلة عن هيمنة هذا الاستكبار، ووضعها أمام أمرين: ‏إما الخنوع والمذلة أو القتل والدمار. ‏

وتابع أن الإدارة الأميركية أرادت من خلال هذا العدوان، أن تُحقّق ما عجزت "إسرائيل" عن ‏إنجازه في عدوانها المتواصل على إيران، وأن تعوّض عن فشله الذريع في ‏تحقيق أهدافه، وفي التصدي للصواريخ الإيرانية الموجعة.

وأشار أن عدوان أمريكا يؤكد الشراكة ‏الكاملة والمباشرة بينها وبين "إسرائيل" في التخطيط والتنفيذ، في كل ما تتعرض له المنطقة من حروب وجرائم، في غزة ولبنان وسوريا واليمن.

وشدد الحزب على أن إيران تملك كامل الحق في الرد والدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها.

ودعا حزب الله الدول العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم، إلى الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية ‏في مواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي.

كما دعا الأمم المتحدة والهيئات الدولية والقانونية، ‏وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العدوان الخطير، الذي كان يمكن ‏أن يؤدي إلى تلوث نووي يُهدّد سلامة مناطق واسعة من العالم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الجيش الأميركي نفذ فجر اليوم الأحد هجمات جوية استهدفت منشآت نووية في إيران، فيما أطلقت الأخيرة رشقة صاروخية ضخمة باتجاه فلسطين المحتلة، معلنةً استخدام صاروخ "خبير" لأول مرة منذ بدء المواجهة مع "إسرائيل" فجر 13 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الهجوم استهدف ثلاث منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، موضحًا أنّه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن الموقع انتهى.

وأشار إلى أن "جميع الطائرات عادت من الأجواء الإيرانية"، ملّوحًا بإمكانية ضرب إيران مرة أخرى حال "عدم توقفهم"، وطالب في الوقت ذاته إيران بـ "وقف الحرب" بعد وصفه الهجوم بأنه "لحظة تاريخية للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم".