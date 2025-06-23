"إعلام الأسرى": منع الاحتلال زيارات المحامين تصعيد خطير يعمّق عزلة الأسرى

حذّر مكتب إعلام الأسرى يوم الاثنين، من استمرار الاحتلال في منع زيارات المحامين للأسرى داخل سجونه، مؤكداً أن ذلك يزيد المخاوف بشأن التعتيم على الانتهاكات المتصاعدة بحقهم.

وأشار "إعلام الأسرى" في بيان وصل "الرسالة نت، إلى أن نحو 500 أسير وأسيرة حُرموا من الزيارة القانونية خلال الأيام العشرة الماضية، في خطوة وصفها بالتصعيد الخطير لسياسة العزل والقمع.

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء زيارات المحامين حتى إشعار آخر، ما يفاقم من عزلة الأسرى ويزيد القلق على أوضاعهم، لا سيما مع تأجيل محاكم الاحتلال جلسات المرافعة، والاكتفاء بعقد جلسات تمديد التوقيف والإداريين فقط.

وأضاف "إعلام الأسرى" أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لسياسة العزل الشامل التي ينتهجها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي شملت أيضًا منع زيارات العائلات والصليب الأحمر، وحرمان الأسرى من مقتنياتهم الأساسية، ما فاقم من ظروف احتجازهم بشكل غير مسبوق.