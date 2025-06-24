الصحة للرسالة: مصائد الموت تنذر بانهيار النظام الصحي في غزة

حذّر خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، من خطر انهيار المنظومة الصحية في القطاع، في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال لمناطق تجمع المواطنين بحثًا عن المساعدات، والتي وصفها بـ"مصائد الموت".

وقال الدقران في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز ما يسمى بالمساعدات الأمريكية في نتساريم وجنوب القطاع أدت إلى وصول أعداد كبيرة من الإصابات الحرجة إلى المشافي، معظمها في منطقة الرأس والصدر، وتحتاج إلى عمليات معقدة يفوق عددها بكثير قدرة غرف العمليات المتوفرة".

وأكد أن الكثير من الجرحى يفارقون الحياة أثناء انتظار دورهم لإجراء العمليات، بسبب النقص الحاد في الأدوات الجراحية وأدوية التخدير، وغياب الكوادر الطبية المتخصصة للتعامل مع هذا الكم من الحالات المعقدة.

وأوضح أن "جلّ المصابين هم من المواطنين المنتظرين للمساعدات، وقد تحوّلت أماكن الانتظار إلى ساحات للموت بفعل الاستهداف المتكرر"، مشيرًا إلى أن العجز في الإمكانيات الطبية يتفاقم مع استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع إدخال المستلزمات الحيوية.

وختم الدقران بالتحذير من كارثة صحية وشيكة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من القطاع الصحي في غزة، وتوفير الممرات الآمنة لإدخال المستلزمات والأدوية، ووقف الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية.