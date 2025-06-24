الشيكل يرتفع بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران

سجل الشيكل الإسرائيلي صباح الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظا أمام الدولار، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وفي سوق الصرف الأجنبي، تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 3.4 شيكل، بينما واصل الشيكل مكاسبه التي بدأها خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تفاؤل الأسواق بتهدئة التوترات الإقليمية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع اليورو بنسبة 0.3% أمام الدولار ليتداول عند 1.16 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.36 دولار.

كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.4% ليصل إلى 98.03 نقطة.

تفاؤل المستثمرين

في السياق ذاته، قال كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفاحوت، رونين مناحيم، إن التحسن في قيمة الشيكل يعكس تفاؤل المستثمرين باحتمالية إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الشيكل يظهر حساسية عالية للتطورات السياسية والأمنية الإيجابية.

وأضاف مناحيم: "ارتفاع الشيكل بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي يشير إلى أن السوق بدأ منذ فترة في تسعير سيناريو وقف إطلاق النار. وإذا تأكدت نهاية الحرب خلال 12 يوماً، فقد ينعكس ذلك إيجاباً على الثقة في الاقتصاد المحلي والاستثمارات الأجنبية".