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^200 مثال: غزة العزة

المختار المغني: المتغولون على المساعدات لا يمثلون شعبنا

المختار المغني: المتغولون على المساعدات لا يمثلون شعبنا
المختار المغني: المتغولون على المساعدات لا يمثلون شعبنا

الرسالة نت_ خاص

قال المختار أبو سلمان المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، إن استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين عبر احتكار المساعدات ورفع أسعارها يمثل جريمة أخلاقية ووطنية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المغني في تصريح خاص لـ"الرسالة":

"نرفض وبشكل قاطع تغوّل بعض التجار على المساعدات الإنسانية وبيعها بأسعار خيالية، وندعم أي إجراءات رادعة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها."

وأشار المغني إلى خطورة التجمهر العشوائي حول نقاط التوزيع، قائلاً:

"نقاط التوزيع تحولت إلى مصائد موت بفعل استهداف الاحتلال أو نتيجة للفوضى. ندعو أبناء شعبنا إلى الالتزام بالنظام وترك شاحنات المساعدات تصل بأمان."

وشدد على ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال خلق الفوضى في غزة، مؤكداً أن العشائر ستقف صفًا واحدًا لحماية مصالح الشعب الفلسطيني.

 

رابط مختصر
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