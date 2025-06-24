"لجان المقاومة": مراكز المساعدات تحولت إلى كمائن دامية وأدوات للقتل الجماعي

حملت لجان المقاومة في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مسؤولية ارتكاب "مجازر ممنهجة" بحق المدنيين الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء الذين قضوا بالقرب من مراكز التوزيع تجاوز الـ500 منذ بدء تشغيلها.

وقالت اللجان في بيان وصل "الرسالة نت"، "إن ما يُسمى مراكز توزيع المساعدات تحوّلت إلى "مصائد وكمائن دموية"، تُستخدم لاستدراج المدنيين وقتلهم بدم بارد، في ظل التواطؤ الأمريكي والصمت الدولي والعربي المعيب".

وأكدت أن الجرائم المرتكبة بحق منتظري المساعدات تتم "بأيدي صهيونية نازية وبتخطيط ومشاركة أمريكية مباشرة"، مطالبةً بوقف "المحرقة الجارية في قطاع غزة، ورفع الحصار فورًا".

ودعت لجان المقاومة إلى تحرك شعبي عالمي وعربي وإسلامي فاعل، من أجل وقف "حرب الإبادة والتجويع"، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر مؤسسات الأمم المتحدة.