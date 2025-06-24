مقتل جندي "إسرائيلي" بـ "قصف بئر السبع"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في الاستهداف والقصف الإيراني لمدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إنه سمح بالإعلان عن مقتل الجندي إيتان زاكس من بئر السبع، نتيجة القصف الصاروخي من إيران على المدينة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال أن العريف إيتان زاكس (18 عامًا)، من بئر السبع، جندي في تدريب قتالي بالوحدة متعددة الأبعاد "888"، سقط نتيجة هجوم صاروخي أُطلق من إيران.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الجندي "زكس" من وحدة الكوماندوس متعددة المهام. مبينة أنه قُتل رفقة 3 من عائلته بقصف إيراني على بئر السبع المحتلة، قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنه قُتل خلال الحرب مع إيران 28 مستوطنًا وأصيب أكثر من 1300 آخرين.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران.

وقال ترامب في منشور له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.