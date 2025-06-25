الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل 7 جنود من سلاح الهندسة في خانيونس

نشرت مواقع إعلامية عبرية، صباح يوم الأربعاء، تفاصيل مقتل 7 جنود إسرائيليين من سلاح الهندسة داخل ناقلة جند في خان يونس جنوبي قطاع غزة, مساء الثلاثاء، حيث فشلت جهود إنقاذهم بعد اشتعال الناقلة بفعل عبوة ناسفة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال "غالي تساهل"، أن العملية بدأت عندما قام مسلّح فلسطيني بتثبيت عبوّة ناسفة على ناقلة جند من طراز "بوما" والتي يستخدمها سلاح الهندسة شرق خان يونس، فانفجرت العبوة متسببة باشتعال في الناقلة.

وقالت الإذاعة إن قوات الإنقاذ حاولت إخماد الحريق بدفنها بالرمال عبر جرافة عسكرية دون التمكن من إخماد الحريق في الوقت الذي استمر فيه صراخ الجنود السبعة داخل الناقلة، حيث تقرر سحبها إلى خارج السياج الفاصل ومحاولة إخماد الحريق هناك.

ووفقًا للإذاعة، فقد تم سحب الناقلة مشتعلة إلى خارج السياج وإخماد الحريق عبر عربات الإطفاء، إلاّ أن ذلك كان متأخرًا جدًا، إذ عُثر على الجنود السبعة متفحمين داخلها.

بدوره، قال الناطق بلسان الجيش إنه تم فتح تحقيق في ظروف الحادث وتسلسل الأحداث التي أدت في النهاية إلى مقتل الجنود حرقًا.

واشتكت عائلات الجنود القتلى من استخدام الجيش ناقلات جند قديمة في العمليات داخل القطاع متهمين الجيش بإلقاء أبنائهم في جحيم غزة دون وسائل مناسبة.

ترجمة وكالة صفا