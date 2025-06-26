معاريف: فشل القوات البرية (الإسرائيلية) في غزة يكشف أزمة عسكرية واستراتيجية عميقة

تناول مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أزمة الأداء العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"انهيار" القوات البرية للجيش، في مقابل تميز سلاح الجو في الهجمات على إيران.

واعتبر أن هذا التفاوت يكشف هشاشة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في ظل غياب قوة برية فاعلة.

وأوضح المقال أن هذا الخلل يعود إلى تراكمات طويلة من الإهمال في إعداد الجيش البري والجبهة الداخلية، مقابل الاعتماد المفرط على قدرات سلاح الجو.

وأكد أن صُنّاع القرار العسكري والسياسي لم يدركوا حجم التحولات في طبيعة الحروب المعاصرة، خاصة أهمية الجبهة الداخلية وضرورة امتلاك قوة برية قادرة على الحسم وحماية الحدود.

وفي السياق الغزي، وصف المقال الحرب بأنها باتت "فاقدة للبوصلة"، وتؤدي إلى استنزاف متواصل للقوات الإسرائيلية، دون تحقيق أهدافها المعلنة كإسقاط حكم حركة حماس أو تحرير الأسرى الإسرائيليين.

واختتمت الصحيفة مقالها بالتحذير من تصاعد التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء، معتبرة أن استمرار الحرب في غزة لا يخدم سوى مصالح سياسية ضيقة، دون وجود رؤية استراتيجية واضحة.