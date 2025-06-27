قناة عبرية تكشف: مقتل 20 جنديًا "إسرائيليًا" في قطاع غزة خلال أسبوع

كشفت قناة عبرية عن عدد القتلى الحقيقي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير، وهو رقم لم ينشره الناطق باسم الجيش على منصاته الرسمية.

وذكرت مراسلة القناة 12 العبرية "دانييلا فايس" الليلة الماضية خلال لقائها وزير الجيش "يسرائيل كاتس" أن الجيش تكبّد 20 قتيلًا في معارك القطاع خلال الأسبوع الأخير، على الرغم من أن الجيش أعلن رسمياً عن مقتل 9 فقط في هذه الفترة.

وقالت "فايس " خلال سؤالها وزير الجيش: "ما هو الهدف من الحرب على غزة؟ متى ستقولون إلى هنا وكفى؟.. في هذا الأسبوع فقط قُتل لدينا هناك 20 جنديًا.. فما الذي نفعله اليوم بشكل مختلف عن الذي قمنا به في الماضي؟".

في حين لم ينكر "كاتس" الرقم، وقال إن هذه الحرب الأطول في تاريخ الكيان ولن تكون بدون نهاية.

وذكر أنه "سيتم الانتهاء من الحرب حال تحققت الظروف المواتية، ومنها استعادة الأسرى والاتفاق على اليوم التالي".